Morto Godfrey Gao sul set di un reality, il modello-attore aveva 35 anni

Era lo stregone Magnus di Shadowhunters

Godfrey Gao, modello–attore taiwanese-canadese, è morto dopo aver subito un apparente attacco cardiaco mentre era sul set in Cina del reality Chase me.

Secondo quanto riporta l’Ap,

Gao stava girando il reality show sportivo nella città cinese orientale di Ningbo. La sua agenzia ha confermato la sua morte sulla sua pagina Facebook ufficiale.

Il 35enne stava girando “Chase Me” e sarebbe caduto mentre correva.

È stato portato di corsa in ospedale dove è stato constato il decesso, secondo la sua agenzia.

Gao, nato a Taiwan, ha raggiunto la notorietà soprattutto tra il pubblico giovane, diventando in un primo momento il primo modello maschile asiatico per il marchio di lusso Louis Vuitton. Ha poi recitato in numerosi film e drammi televisivi, tra cui un ruolo nel film di Hollywood tratto dalla serie fantasy Shadowhunters, dai libri di Cassandra Clare.

Era del 2013 e sua era l’ interpretazione dello stregone Magnus Bane.

In Cina era famoso anche per la popolare serie tv Remembering Lichuan.

Il suo corpo verrà trasportato mercoledì a Taipei, capitale di Taiwan.

Ansa.it