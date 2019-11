Rai Radio1, oggi Cesare Cremonini si racconterà a “Radio1 Music Club”

Oggi, giovedì 28 novembre, a “Radio1 Music Club” subito dopo il Gr delle 15.00, Cesare Cremonini si racconterà a John Vignola .Nell’intervista, il cantante bolognese traccerà un bilancio del suo percorso fino ad ora, ma parlerà anche delle sue aspirazioni e del suo rapporto con la musica che accompagna da sempre la sua vita. Sarà un’occasione per raccontare il suo album con cui festeggia 20 anni di carriera : si chiama “Al telefono” il singolo del nuovo lavoro “Cremonini 2C2C the best of”.