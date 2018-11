Uomini e donne. Mara Fasone vs Andrea Dal Corso: “racconta a Teresa cosa pensi di lei”

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi diviso tra Giulia e Claudia: la Dionigi è pronta a conquistarlo con la sua trasparenza

L’ex tronista di Uomini e Donne, Mara Fasone, dopo essere stata attaccata da Gianni Sperti, su Instagram, punta il dito contro Andrea Dal Corso, il tentatore di Temptation Island che, dopo essere stato chiamato come corteggiatore durante il suo trono, ha deciso di restare in trasmissione, nonostante il suo addio, per corteggiare Teresa Langella. La Fasone, però, è convinta che Andrea non nutra nessun interesse per la Langella e lo esorta a raccontare la verità alla tronista napoletana. “Visto che sei abituato a metterci la faccia, racconta a Teresa il pensiero che mi esprimesti su di lei. Ti pregherei di non menzionarmi più nella tua vita, dedica il tuo tempo ai vari impegni quotidiani” – sbotta la Fasone che poi aggiunge – “Voglio ricordare a chiunque che non ho mai messo bocca sulla scelta di Andrea perché rispetto ogni singolo pensiero / azione di ogni persona. Ma disturbare il can che dorme non è la mossa giusta. Fatti il tuo percorso e non menzionarmi mai più. Nonostante Teresa non simpatizzi per me, le auguro di aprire al più presto gli occhi perché non auguro a nessuno di avere a fianco una persona così“.

