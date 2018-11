Paola Barale è incinta? Il pettegolezzo dal web

Una foto trapelata in rete fa credere che Paola Barale potrebbe essere in dolce attesa

Nelle ultime ore è trapelato in rete un pettegolezzo che interessa Paola Barale. L’iconica showgirl e sosia ufficiale di Madonna, lanciata dal programma “La Ruota della Fortuna”, potrebbe essere incinta. Verità o bugia?

Il rumor è stato ricostruito da “Il Vicolo News”. Stando a una foto che stata condivisa sui social, si vede Paola Barale in un negozio per neonati insieme ad un’amica misteriosa.

Il largo cappotto che indossa ha fatto aizzare le antenne, facendo pensare che la showgirl volesse coprire la sua gravidanza sospetta, ma allo stesso tempo, avrebbe anche potuto proteggersi semplicemente dalle basse temperature. Sta di fatto che la foto è molto sospetta.

Se così fosse: chi sarà il padre del bambino? Paola Barale nel 2015 ha chiuso la sua relazione con Raz Degan, dopo anni di puro amore incondizionato. La donna si è dichiarata felicemente single anche se, nel 2017, è apparsa in tv per supportare il suo ex che ha partecipato all’edizione de L’isola dei Famosi. Tanto è vero che in molti hanno sperato in un ritorno di fiamma tra i due, ma sia la Barale che Degan, sono sempre stati al di fuori di rumor e pettegolezzi senza confermare o smentire i gossip sulla loro relazione. Il web cerca la verità, ma fino ad ora, Paola Barale non ha replicato né smentito la notizia che è trapelata. La showgirl ha 51 anni e non ha mai avuto un figlio. Potrebbe essere arrivato il momento giusto?

Carlo Lanna, il Giornale