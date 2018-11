L’Eredità, la concorrente Giulia gela Flavio Insinna. Così ha risposto su Lucio Battisti

L’ultima gaffe de L’Eredità ha avuto protagonista un grande della musica italiana: Lucio Battisti.

Durante la puntata del quiz Rai condotto da Flavio Insinna andata in onda martedì 27 novembre la concorrente Giulia ha dovuto rispondere ad una domanda su uno dei brani più noti del cantante.

Insinna ha chiesto alla concorrente il nome di chi balla in una delle più note canzoni del mitico cantante di Poggio Bustone. L’aiuto era l’iniziale, la lettera L. Si trattava naturalmente di Linda, della canzone “Balla Linda”.

Ma Giulia evidentemente aveva altro per la testa: sarà stata l’emozione, sarà stata l’impreparazione, non è dato saperlo. Ma la risposta è stata ben diversa da quella giusta. La concorrente ha infatti detto a Insinna: Lupi. Forse pensava a “Balla coi lupi”, il film con Kevin Costner sulla storia degli indiani nativi d’America. Ma di certo non aveva in testa Battisti.

Insinna ormai sembra sempre più abituato alle gaffe e agli scivoloni dei concorrenti dello show, un tempo condotto da Fabrizio Frizzi. Sono davvero molte le risposte non solo sbagliate, ma proprio fuori luogo date dai concorrenti, che forse non sono sempre all’altezza.

blitzquotidiano.it