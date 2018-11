Stasera alle 21.20 Rai2 trasmette il terzo episodio de “L’ispettore Coliandro”, dal titolo Vai col liscio. Coliandro è costretto per una serata ad essere il partner di ballo della Paffoni. Per sfuggire all’ingrato compito, si ritrova ad indagare sull’omicidio di una giovane cantante. Ad aiutarlo non c’è solo la Paffoni, provetta ballerina, ma anche Natascia, la nuova giovane e bella cantante dell’orchestrina di liscio capitanata dal losco Vasinto e da sua moglie Ersilia detta “Vagona”…