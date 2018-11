Grande fratello, la versione Nip in forse a primavera: potrebbe tornare “La Fattoria”

Nonostante l’impegno degli autori, il raddoppio delle dirette settimanali, storie d’amore, tradimenti e l’ingresso in casa di Fabrizio Corona con lite annessa con Ilary Blasi, quest’edizione del Grande Fratello Vip ha stentato a decollare. Complice un cast un po’ fiacco e un meccanismo che il tempo ha logorato, l’audience non ha mai superato la soglia del 20%, un dato basso per il reality di punta dell’ammiraglia Mediaset. Tanti problemi stanno facendo riflettere il management sulla possibilità di sospendere la versione Nip del programma e impegnare Barbara D’Urso nel ritorno de “La Fattoria”.

L’appuntamento con la versione Nip era previsto per primavera: “I vertici del Biscione starebbero decidendo se trasmettere in primavera inoltrata l’edizione nip condotta da Barbara D’Urso o porre uno stop per evitare di usurare ulteriormente il format – Giuseppe Candela per Dagospia -. Nel caso Carmelita, ovviamente incolpevole, non rimarrebbe, a mani vuote: si anticiperebbe la messa in onda de La Fattoria. Si tratterebbe però del quarto reality con concorrenti vip in soli nove mesi: Temptation Island Vip, il Grande Fratello Vip, L’Isola dei Famosi e appunto La Fattoria”.

Ilmessaggero.it