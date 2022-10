Victoria e David Beckham si godono una giornata sullo yacht

La stilista, 48 anni, e l’ex calciatore, 47, baciati dal sole insieme alla figlia Harper

Per Victoria e David Beckham una bella gita di famiglia rilassante e sotto il sole a bordo del loro lussuoso yacht a Miami.

La stilista, 48 anni, e l’ex calciatore, 47, si godono un po’ di relax insieme alla figlia più piccola Harper. Lui coperto da un berretto ha sfoggiato anche addominali tonici, mentre lei con gli occhialoni da sole e capelli raccolti ha mostrato una silhouette perfetta in shorts e canotta neri.

Navigano nel lusso

Lo yacht di Victoria e David Beckham ha un valore pari a 7 milioni di euro ed è davvero da sogno. Prende il nome “Seven” dal numero della maglia indossata all’ex campione in Inghilterra nella squadra del Manchester United ed è anche il secondo nome della terzogenita Harper. L’imbarcazione misura 28,5 metri e dispone di cinque cabine che possono ospitare dieci ospiti, oltre ai membri dell’equipaggio. E’ dotata di una sala cinema, un’area giochi, sauna e spa, palestra e idromassaggio, insomma tutto quel che serve per un relax da campioni! La barca, costruita in Italia e con la quale durante l’estate hanno navigato nel Mediterraneo (dalla Croazia alla Costiera Amalfitana), normalmente è ormeggiata a Miami poco distante dalla villa in cui vive la famiglia Beckham.

Guerra fredda con la famiglia della nuora?

Mentre Victoria e David Beckham si rilassano tra le onde di Miami, non accennano a diminuire le indiscrezioni sulla guerra fredda tra i Beckham e i Peltz, la famiglia della moglie del primogenito Brooklyn che ha sposato Nicola Peltz in primavera. Tra suocera e nuora pare che non corra buon sangue. Il tutto è iniziato quando la sposa del figlio di Victoria e David Beckham si è scontrata con la stilista accusata di aver rubato le luci della ribalta alla giovane. L’astio è proseguito per tutta l’estate ma a settembre Nicola Peltz e Brooklyn Beckham hanno partecipato alla Paris Fashion Week e hanno assistito alla sfilata di Victoria. Ma guai a pensare che pace sia stata fatta. Si è trattato solo di una tregua. Infatti, Nicola e Brooklyn nei giorni scorsi hanno partecipato a una festa di Halloween travestendosi da Romeo e Giulietta. Il riferimento alle due famiglie in conflitto è stato letto da molti come una frecciata ai Beckham e il segnale che la faida non è ancora finita. Tanto più che la coppia ha già declinato l’invito di Victoria e David Beckham di passare con loro il Natale.