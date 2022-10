Kanye West e la passione per Hitler. “Voleva intitolare un album del 2018 al Fuhrer”

Un ex collaboratore ha raccontato alla Cnn che il rapper si vantava di aver letto “Mein Kampf” esprimendo aperta ammirazione per Hitler e la propaganda del regime

Kanye West continua a far parlare di sé, ma questa volta a raccontare sono, dice la Cnn, suoi ex collaboratori.

Secondo quattro membri del suo entourage artistico, il rapper, che nei giorni scorsi ha perso contratti milionari con marchi come Adidas e Balenciaga per i suoi commenti antisemiti e le provocazioni razziste, avrebbe parlato in più occasioni di Adolf Hitler e ammirato la propaganda nazista al punto di aver pensato di intitolare uno dei suoi ultimi album a “Hitler”.

L’album è stato poi pubblicato nel 2018 con il titolo “Ye”, una parola che ora usa come soprannome per riferirsi a se stesso.

“Se potesse, farebbe il tifo per Hitler” ha detto alla Cnn una fonte vicina a West che ha lasciato l’azienda del rapper con un accordo di riservatezza. “Elogiava Hitler dicendo che era stato incredibile che aveva accumulato così tanto potere, e poi andava avanti a parlare delle grandi cose fatte dal regime nazista per il popolo tedesco”, ha aggiunto l’ex collaboratore. Il rapper, secondo le fonti della Cnn, raccontava di aver letto “Mein Kampf” esprimendo aperta ammirazione per i nazisti e la propaganda del regime.

Tutte le fonti hanno chiesto direstare anonime per timore di ritorsioni. La Cnn ha chiesto anche un commento a West che non ha ancora risposto.

La retorica razzista e antisemita del rapper ha provocato negli ultimi giorni la presa di distanza di gruppi e persone che finora gli erano state vicine. Il gruppo tedesco Adidas ha chiuso ieri la collaborazione con Ye, come avevano fatto pochi giorni prima la maison di moda francese Balenciaga e Gap.

Dopo la pubblicazione della notizia, Universal Music Group, la multinazionale che fino ad oggi ha pubblicato la sua musica, ha confermato che il suo contratto con il rapper è terminato lo scorso anno. “Non c’è posto per l’antisemitismo nella nostra società. Siamo profondamente impegnati a combatterlo così come e tutte le forme di pregiudizio”, ha fatto sapere la società in una nota. Mercoledì, il marchio di scarpe da ginnastica Skechers ha confermato che West è stato cacciato dagli uffici di Los Angeles perché si è presentato senza preavviso e la società “non ha intenzione di lavorare” con lui.