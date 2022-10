Julia Roberts compie 55 anni: i suoi personaggi più famosi.

Da Vivian Ward in Pretty Woman, ad Anna Scott in Notting Hill, sono moltissime le donne a cui l’attrice ha dato un volto durante la sua carriera: ecco alcune delle sue interpretazioni indimenticabili dagli anni Novanta ad oggi

Il suo sorriso è iconico, così come i personaggi che ha interpretato. Julia Roberts compie 55 anni e il suo volto è ancora oggi uno dei più famosi del mondo del cinema. Da Erin Brockovich ad Anna Scott, ecco alcuni dei personaggi che ha interpretato e che sono rimasti nella storia di Hollywood.

Vivian Ward – In Pretty Woman (1990) una giovane Julia Roberts è Vivian Ward, una prostituta che incontra casualmente il ricco uomo d’affari Edward Lewis (interpretato da Richard Gere). Fra i due nasce subito una forte intesa. Così forte che finiranno per innamorarsi

Isabel Kelly – In Nemiche Amiche (1998) l’attrice è Isabel, una fotografa di moda che ha difficoltà a relazionarsi con i due figli del suo nuovo compagno Luke. Deve anche fare i conti con Jackie, la madre naturale dei due ragazzi, malata di cancro. Le due donne, nonostante le tensioni, diventeranno amiche e faranno di tutto per dare serenità ai figli di Luke

Anna Scott – In Notting Hill (1999) Julia Roberts è la star Anna Scott, assediata dai paparazzi, che trova rifugio nella tranquilla vita di un libraio di Londra (interpretato d Hugh Gran). Fra i due nasce, in una cornice londinese, un forte sentimento, ostacolato però da due routine molto, molto diverse

Margaret “Maggie” Carpenter – In Se scappi ti sposo (1999) l’attrice è Maggie, una giovane donna del Maryland che per tre volte ha abbandonato i suoi aspiranti mariti all’altare. Tutto cambia quando incontra Ike (Richard Gere), un giornalista determinato a raccontare la sua storia

Erin Brockovich – In Erin Brokovich – forte come la verità (2000) l’attrice è la segretaria precaria di uno studio legale e madre trentenne di tre figli. Inizia a indagare per conto suo sulla Pacific Gas and Electric Company che ha contaminato le falde acquifere di una cittadina californiana, provocando tumori ai residenti. Erin non si arrenderà finché non otterrà giustizia. Julia Roberts per quest’interpretazione ha vinto un premio Oscar

Anna –In Closer (2004), Julia Roberts è Anna, una dei 4 personaggi, due uomini e due donne, le cui vite si scontrano generando una sequenza a catena di relazioni e bugie che fa emergere la precarietà dei legami

Holly Burns – In Ben is Back (2018) è Holly Burns, una mamma che accoglie con gioia e speranza il ritorno a casa del figlio tossicodipendente da un centro di recupero per le feste di Natale. Ma vecchi fantasmi del passato tornano a galla e Ben sarà messo a dura prova

Elizabeth Gilbert – In Mangia Prega Ama (2010) Julia Roberts è Elizabeth, che decide di lasciare tutto, per intraprendere un viaggio intorno al mondo che racconterà in un dettagliato diario tra piatti tipici italiani, meditazione indiana e profonde riflessioni in Indonesia

Georgia Cotton – Nel nuovissimo Ticket To Paradise (2022) l’attrice è Georgia, ex moglie di David, che si ritrova a dove viaggiare e passare alcuni giorni con l’ex marito per via dell’inaspettato matrimonio della loro figlia. I due ritroveranno una complicità incredibile. Sarà di nuovo amore?