Beatrice Valli, pancino sospetto: quarto figlio in arrivo?

L’abito attillato sottolinea le curve dell’influencer e sembra svelare un dolce segreto

Beatrice Valli sfoggia le forme fasciate in un abito floreale e il dettaglio non sfugge ai fan. Sembra proprio annunciare una gravidanza quel pancino sospetto sottolineato dalla stoffa. Se la dolce attesa fosse confermata per lei sarebbe il quarto figlio dopo Alessandro, Bianca e Azzurra, il terzo con il marito Marco Fantini.

E’ stato proprio Marco Fantini a pubblicare le foto che hanno fatto drizzare le antenne ai follower. La coppia era tra il pubblico durante il primo Live di “X Factor”, bellissimi e sorridenti come sempre. Beatrice Valli si è messa in posa davanti ai flash, che hanno carpito il dettaglio della sua pancia sporgente. Il gossip è impazzito, loro non hanno confermato ma secondo “ThePipol” la quarta gravidanza dell’influencer sarebbe una certezza.

Follower scatenati

Già da qualche giorno sulla pagina social di Beatrice Valli c’era fermento, perché i follower avevano notato quel pancino sospetto anche durante un altro evento mondano. Complice l’abito fuxia aderente, ogni curva risultava sottolineata. Qualcuno ha chiesto lumi a Ludovica Valli, sorella dell’influencer e anche lei in dolce attesa, che però non ha saputo dare una risposta precisa: “Che io sappia, non è incinta. Dice che è il lattosio, quindi stiamo a ciò che dice lei. Nel caso fosse incinta, sono felice per lei”. E ne ha approfittato per lanciare una frecciatina a Beatrice, a cui è legata da un rapporto di amore e “odio”: “In ogni caso, tranquille, perché se è davvero incinta lo verremo a sapere forse praticamente insieme”.

I figli di Beatrice Valli

Per ora Beatrice Valli sui social preferisce parlare solo dei suoi progetti di lavoro. Se la gravidanza dovesse essere confermata, per lei sarebbe il quarto figlio, dopo Alessandro (per tutti Alle, che ha avuto appena 16enne da Nicolas Bovi e che ora ha 11 anni), Bianca (nata nel 2017) e Azzurra (arrivata nel 2020).

La storia con Marco Fantini

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono conosciuti durante “Uomini&Donne” e non si sono più lasciati. A maggio di quest’anno si sono sposati, dopo 8 meravigliosi anni insieme. Tra poco traslocheranno nel nuovo appartamento extralusso a Milano (nello stesso edificio in cui andranno a vivere anche Chiara Ferragni e Fedez): chissà se era già in programma una cameretta per il nuovo arrivo?