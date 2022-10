Adele si prende una pausa dalla musica: “Voglio laurearmi in letteratura inglese”

La cantante ha da poco lanciato il video della sua nuova canzone “I Drink Wine”

Adele vuole prendersi una pausa dalla musica dopo la sua residency a Las Vegas e laurearsi in Letteratura inglese.

La cantante, il cui patrimonio personale ammonta a oltre 150 milioni di sterline, ha da poco lanciato il video del suo ultimo singolo “I Drink Wine” e durante una sessione di domande e risposte ai fan per la promozione della clip a Los Angeles, ha detto: “Dopo Vegas voglio davvero laurearmi in letteratura inglese. Se non ce l’avessi fatta con la musica, penso che sarei sicuramente un’insegnante…”.

Nessun nuovo album in vista insomma nei prossimi anni, stando a quanto riferisce The Sun, che cita la cantante, la quale, con rammarico, rimpiange di non aver continuato il percorso scolastico da adolescente: “Sento decisamente di usare la mia passione per l’inglese in quello che faccio. E anche se non fossi riuscita a trovare un lavoro dalla mia laurea, vorrei essere andata all’università, vorrei aver avuto quell’esperienza…”.

Adele però non frequenterà, stando a quanto riferisce The Sun i banchi fisici di una università bensì quelli “virtuali”: “Non andrò all’università, la farò online e con un tutor, ma questo è il mio piano per il 2025. È solo per ottenere la qualifica…”.

La residency di Adele a Las Vegas inizierà a novembre, dopo che la cantante ha posticipato gli spettacoli all’ultimo minuto a gennaio.



Adele ha annunciato le nuove date a luglio, mesi dopo aver lasciato migliaia di fan a bocca asciutta, cancellando i concerti con solo 24 ore di preavviso.