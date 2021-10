Rai1, stasera si chiude il sipario su “Fino all’ultimo battito”

Ultimo appuntamento con “Fino all’ultimo battito”, la fiction diretta da Cinzia Th Torrini, con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Michele Venitucci e Loretta Goggi nel ruolo di Margherita, in onda su Rai1 alle 21.25.

Rocco è stato investito, è grave e ancora una volta c’è di mezzo Cosimo. Diego deve operarlo d’urgenza, ma l’uomo rimane in coma. Per Diego, che deve onorare il patto con Cosimo, la tensione è davvero insostenibile. Spaventato dall’idea di perdere Rocco e schiacciato dal senso di colpa, affronta Elena e le confessa tutto. La donna è troppo sconvolta dalle sue rivelazioni e ferita gli sbatte la porta in faccia. Nel frattempo, Rosa è sempre più decisa a strappare Mino dalle grinfie di Cosimo. La donna, per raggiungere lo scopo, stringe un patto con Nicola. Poco prima che l’intervento a Cosimo abbia inizio, il boss fa capire chiaramente a Diego che, se qualcosa andasse storto, i suoi cari, a partire da Paolo, pagherebbero con la vita. Ma proprio mentre sta per iniziare l’intervento, un nuovo colpo di scena mette Diego alle strette: Elena è sotto la minaccia di una pistola: qualcuno all’interno del clan vuole che Cosimo non esca vivo dalla sala operatoria…