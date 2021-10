Meghan Markle legge il suo primo libro per bambini sulla panchina della villa

In versione classy chic in jeans e camicia la duchessa incanta gli ascoltatori

Dolce e classy chic, Meghan Markle si è presentata alla lettura del suo primo libro per bambini in versione casual con una camicia azzurra e un paio di jeans, seduta sorridente e rilassata su una panchina nel giardino della sua villa di Montecito dove vive con il principe Harry e i loro figli Archie, 2 ani, e Lilibet Diana, nata lo scorso giugno. La ex attrice 40enne è apparsa davvero raggiante alla presentazione di “The bench” (La panchina).

Nel filmato diffuso dalla casa editrice la moglie di Harry si è presentata come “Meghan, duchessa di Sussex” (al polso aveva i gioielli di famiglia tra cui un bracciale appartenuto a Lady D) e ha spiegato come è nata l’idea del libro, che in origine doveva essere una sorta di poesia per la festa del papà da dedicare al principe.

“The bench” è la fotografia perfetta del rapporto speciale che si instaura tra padre e figlio, visto dagli occhi della madre. Attraverso illustrazioni e parole la duchessa descrive l’amore che evolve nella famiglia moderna, un messaggio universale apprezzato ed emozionante.

Tgcom24.it