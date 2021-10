L’uomo dei Ghiacci – The Ice Road: arriva il 2 dicembre al cinema il nuovo thriller con Liam Neeson

È una missione di salvataggio quella che deve compiere l’esperto camionista Liam Neeson in L’uomo dei Ghiacci – The Ice Road, in arrivo nei nostri cinema il 2 dicembre, distribuito da BIM

È un mestiere solitario e faticoso quello del camionista. Battere chilometri e chilometri di asfalto con quei bestioni può essere un’esperienza alienante e per questo motivo lo scambio di informazioni su traffico, meteo e incidenti con i CB, usando le frequenze radio, era anche un mondo per farsi compagnia alla guida. A quanto pare, nonostante gli smartphone, ci sono camionisti della vecchia scuola che ancora usano quel sistema per comunicare. Ma se dall’asfalto andiamo sul ghiaccio, è necessario un camionista specializzato che sappia come muovere il mezzo su una strada sdrucciolevole.

Si chiamano Ice Road Truckers quegli autisti che conducono stagionalmente i tir sul ghiaccio per portare rifornimenti a chi lavora in zone remote. Parliamo naturalmente di quelle zone in prossimità o oltre i circoli polari. Il buon Liam Neeson interpreta uno di questi nel film L’uomo dei Ghiacci – The Ice Road, un thriller in cui l’attore è un esperto camionista incaricato di svolgere una missione di salvataggio attraversando laghi e mari ghiacciati, in seguito al crollo di una miniera di diamanti nelle regioni settentrionali del Canada. Per salvare la vita ai minatori, rimasti intrappolati, il personaggio di Neeson deve affrontare insieme ai suoi colleghi lo scongelamento della superficie ghiacciata e un’incombente tempesta. Purtroppo per lui e i suoi soci, non è tutto, perché in vista c’è un’altra minaccia pronta ad ostacolare l’operazione.

Qui sotto il nuovo trailer italiano de L’uomo dei Ghiacci, in uscita con BIM Distribuzione il 2 dicembre 2021.

