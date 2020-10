Meghan Markle ha invitato tanti vip al matrimonio con Harry d’Inghilterra… per conoscerli! Incredibile, ma vero

L’ultima rivelazione sull’ex duchessa è confermata da più fonti: ha sparso sapientemente gli inviti per entrare in contatto con i divi. Come i Clooneys, ma non solo…

Meghan Markle è di nuovo nell’occhio del ciclone: l’ultima rivelazione sulla (ex) duchessa di Sussex ha davvero dell’incredibile. Ma è vera perché confermata da più fonti. L’ex attrice ha sparpagliato sapientemente gli inviti al suo matrimonio con Harry d’Inghilterra per far venire a Londra tante star sconosciute, per entrare in contatto con loro e per diventarne poi amica… Cioè, ha invitato i vip senza conoscerli! E senza che loro conoscessero lei o Harry, naturalmente. Ma se ricevi l’invito per un matrimonio principesco, cosa fai… rinunci?

LA RIVELAZIONE HA DELL’INCREDIBILE… – L’ultima rivelazione davvero incredibile su Meghan Markle arriva da Rachel Johnson, giornalista e sorella del premier britannico Boris. Lei racconta in particolare l’episodio riferito a George Clooney e sua moglie Amal Alamuddin, al quale assistette lei stessa. Il divo di Hollywood e la moglie sedettero in posti particolarmente prestigiosi nella cappella di San Giorgio a Windsor, in quel 19 maggio 2018. E pochi minuti prima che avesse inizio la sfarzosa cerimonia di nozze tra Meghan Markle e Harry d’Inghilterra, ecco che Carolyn Bartholomew, già madrina di Harry ed ex co-inquilina di Lady Diana ai tempi del fidanzamento con Carlo d’Inghilterra, rivolse loro una domanda innocente: come si erano conosciuti con i due sposi? La risposta la gelò…

I CLOONEYS, MA NON SOLO – George Clooney e Amal Alamuddin, ammisero innocentemente che in realtà non conoscevano affatto Meghan Markle, né tanto meno Harry d’Inghilterra. Che avevano ricevuto, un po’ a sorpresa, l’invito e che non potevano certo declinare, se non altro per buona creanza. La Barholomew ne rimase a dir poco sorpresa. E Rachel Johnson rivela che i Clooneys, inclusi poi anche tra i 200 vip ammessi all’esclusivo party notturno a Frogmore House, sempre a Windsor, fecero la stessa ammissione anche davanti ad altri invitati. Per non dire che anche tanti altri vip presenti alla cerimonia e alla festa non avevano avuto il benché minimo contatto con Meghan Markle o Harry d’Inghilterra prima di quella occasione. Qualche esempio? David e Victoria Beckham oppure Oprah Winfrey. In fondo, va ricordato che Meghan Markle non era una vera e propria stella di Hollywood: faceva sì l’attrice, ma il suo più grande successo è stata la serie Suits, nella quale non era nemmeno una delle protagoniste…

LA NASCITA DELL’AMICIZIA – Altro elemento curioso di tutta la vicenda è che George Clooney e Amal Almauddin, in seguito all’invito al matrimonio e probabilmente anche per sdebitarsi un po’ per la sorpresa, invitarono Meghan Markle e Harry d’Inghilterra nella loro villa sul Lago di Como. I Sussex viaggiarono sul jet privato dell’attore (sempre alla faccia della lotta all’inquinamento…) e arrivarono felici… trovando una sorpresa: oltre ai padroni di casa, li aspettavano anche Eugenia di York e l’allora fidanzato Jack Brooksbank, lui sì business partner di Clooney in un brand di tequila. Che probabilmente avevano anche loro perorato la causa di Meghan e Harry presso i Clooneys. Da lì in poi, per Meghan Markle è stato molto più facile cominciare a frequentare le star: basta un invito ben assestato…





