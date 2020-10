L’indiscrezione choc: “I Clooney erano alle nozze di Harry e Meghan ma non li conoscevano”

L’indiscrezione resa pubblica dalla giornalista Rachel Johnson su Airmail ha del surreale e ci lascia un po’ perplessi. Di solito a una cerimonia nuziale e al ricevimento seguente (quando ancora si potevano svolgere) vengono invitati parenti e amici degli sposi.

Pensavamo che anche Harry e Meghan avessero fatto questo normale ragionamento per il loro royal wedding, nel maggio del 2018. Invece sembrerebbe di no. Ricordiamo tutti la parata di star internazionali che sfilavano verso la St. George’s Chapel al Castello di Windsor. Seicento ospiti alla funzione religiosa ridotti a duecento all’esclusivo party tenutosi a Frogmore House. Un ricevimento per pochi intimi, per gli amici veri, almeno così credevamo. In entrambe le occasioni erano presenti George e Amal Clooney, leali confidenti della coppia. No, le cose non starebbero proprio così. La Johnson, infatti, racconta una versione diversa di quel giorno. I Clooney hanno partecipato alla messa e alla festa, George avrebbe perfino ballato con la sposa e con Kate Middleton, ma senza aver mai incontrato prima Harry e Meghan. Avete capito bene. I divi non conoscevano i Sussex, almeno stando alla clamorosa rivelazione. Ci sarebbero anche le prove, o meglio una testimone oculare. Rachel Johnson spiega: “Carolyn Bartholomew, amica della compianta Lady Diana nonché madrina del principe William, in attesa dell’inizio della cerimonia si rivolse alla coppia seduta al suo fianco: ‘Come fate a conoscere Harry e Meghan?’ E i Clooney risposero candidamente: ‘Ma non li conosciamo!’”. La Johnson sostiene anche che altre stelle, del calibro di David e Victoria Beckham e Oprah Winfrey “non potevano essere vecchi e cari amici della coppia di sposi”. Le domande sorgono spontanee. Harry e Meghan avrebbero invitato celebrità con cui non avevano alcun legame solo per dare risalto alle loro nozze? Servivano grandi nomi in modo da rendere quel giorno ancora più patinato e hollywoodiano?

Non avevano certo bisogno di “fare numero”, ma una galassia scintillante di stelle del mondo del cinema o della televisione tutte insieme in uno stesso luogo avrebbe contribuito a illuminare e a dare lustro a un’unione regale, svoltasi in modo molto tradizionale. Forse l’intera faccenda suona un po’ ipocrita, ammesso che le indiscrezioni risultino vere, tuttavia l’amicizia tra i Clooney, Harry e Meghan è poi nata davvero e ne troviamo prova nel libro “Finding Freedom”. I duchi di Sussex avrebbero trascorso alcuni giorni dell’agosto 2018 proprio nella villa sul lago di Como di George e Amal.

La biografia ci racconta così quei momenti spensierati: “Meghan e Amal hanno trascorso molto tempo rilassandosi in piscina e giocando con i gemelli dei Clooney, mentre Harry e George si sono dedicati alla collezione di motociclette del divo” . Non solo. Il libro sottolinea anche che “il duca e la duchessa non furono gli unici ospiti quel fine settimana. Eugenie e Jack Brooksbank erano già alla villa quando sono arrivati Harry e Meghan. Le loro visite si sono sovrapposte brevemente”. Non coincidono i tempi, ma l’amicizia di George e Amal con Harry e Meghan, alla fine, è diventata una verità.

Francesca Rossi, ilgiornale.it