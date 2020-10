Il Volo omaggia Ennio Morricone: a giugno un concerto a Roma

Il Volo omaggerà Ennio Morricone con un nuovo progetto discografico e un concerto a Roma, a pochi passi da San Pietro: ecco dove e quando.

Il Volo sarà protagonista di un concerto tributo dedicato alla memoria del maestro Ennio Morricone. I tre cantanti di Grande amore si esibiranno a Roma, a pochi passi da San Pietro per celebrare il talento del compianto compositore romano. Non solo. I ‘tenorini’ omaggeranno il Maestro anche con un nuovo album dedicato proprio alle sue migliori composizioni: ecco tutti i dettagli.

Il grande concerto tributo dei tre talentuosi cantanti si svolgerà il 5 giugno 2021 a pochi passi da San Pietro, in particolare in piazza Pio XII. L’intero live sarà trasmesso in diretta televisiva (probabilmente su Rai 1, ma il programma è ancora in via di definizione) e vedrà la partecipazione non solo dei tre artisti, ma anche di una grande orchestra sinfonica e di diversi ospiti importanti.

I dettagli sulla partecipazione saranno resi noti solo nel 2021. Non sappiamo al momento se sarà possibile far partecipare un numero limitato o meno di persone. Quel che è certo è che sarà un evento gratuito.

Le sorprese non finiscono qui. Piero Barone, Gianluca Ginobile e Ignazio Boschetto lanceranno infatti nei prossimi mesi anche l’album Il Volo tribute to Ennio Morricone, un ennesimo capitolo della loro carriera discografica, dedicato però solo alle composizioni di Morricone.

Spiegano i ragazzi durante la conferenza stampa, come riferito da Rockol: “Il Maestro è sempre stato fonte d’ispirazione per noi, abbiamo avuto modo di conoscerlo e di lavorare insieme a lui quando eravamo ancora bambini, a 14 o 15 anni, e stavamo registrando il nostro primo disco. È stato senza dubbio il più grande compositore del Novecento”.





