Canale 5, stasera andrà in onda la partita Juventus-Barcellona

Stasera su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda in esclusiva in chiaro il match valido per la seconda giornata di Champions League “Juventus-Barcellona”.

In diretta dall’Allianz Stadium di Torino andrà in scena la sfida stellare tra i bianconeri di Andrea Pirlo, ancora in attesa dell’esito del tampone di Cristiano Ronaldo, e gli spagnoli del fenomeno Messi. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Aldo Serena.

A seguire su Canale 5 “Champions League Live”, post partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Alessio Tacchinardi, Sandro Sabatini, Graziano Cesari per tutti i casi da moviola e da Torino Giorgia Rossi con Pierluigi Pardo. Non mancheranno le immagini e i gol della due giorni di calcio europeo, con un’ampia sintesi di “Bruges-Lazio”.

Partita e post partita saranno visibili anche in live streaming sul sito www.sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi).