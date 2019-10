Ida Platano e Riccardo Guarnieri avvistati insieme

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati avvistati, mano nella mano, poche ore dopo le registrazioni del trono over di Uomini e Donne durante le quali la dama ha rimproverato al fidanzato la mancanza di passione

Solo poche settimane fa, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno lasciato insieme Uomini e Donne con la speranza di poter vivere il loro amore in maniera più serena dopo una serie di burrascose rotture e ritorni di fiamma.

Nelle ultime registrazioni del trono over, la coppia è tornata negli studi televisivi di Canale 5 per raccontare come procede la loro storia ma, in base a quanto raccontato da Ida, pare che tra lei e Riccardo qualcosa sia venuta a mancare.

Come riportato da Ilvicolodellenews, la Platano ha rimproverato al compagno la mancanza di passione nel loro rapporto.

In particolar modo, la ex dama del trono over ha riportato a Maria De Filippi due episodi che l’avrebbero fatta particolarmente riflettere sulla relazione con il fidanzato: quando erano a letto Riccardo si è addormentato e, accompagnandola in stazione, tra loro non c’è stato alcun bacio passionale.

Due situazioni che potrebbero aver fatto vacillare le già poche certezze della donna che, tuttavia, ha deciso di procedere con cautela durante questo nuovo inizio insieme al cavaliere tarantino.

Eppure, poco dopo le registrazioni di Uomini e Donne over, Ida e Riccardo sono stati avvistati insieme in Piazza Venezia e poi, poco dopo, anche in Piazza di Spagna.

Mano nella mano, la coppia, che ha tenuto incollati al piccolo schermo gli spettatori di Canale 5, è stata immortalata mentre trascorreva del tempo libero nella Capitale.

Nonostante quanto rimproverato dalla Platano a Guarnieri, dunque, sembra che la loro storia stia procedendo nel migliore dei modi e, forse, questa potrebbe essere la volta giusta per entrambi.

