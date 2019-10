Elena Ferrante, esce La vita bugiarda degli adulti

Dal 7 novembre il nuovo romanzo della scrittrice misteriosa

S’intitola “La vita bugiarda degli adulti” il nuovo, atteso romanzo di Elena Ferrante, l’autrice bestseller della saga dell‘ “Amica geniale”, in libreria dal 7 novembre per e/o. Ad annunciarlo è la stessa casa editrice, che ha diffuso la copertina in cui si vedono due mani femminili che si protendono come per prendere con delicatezza qualcosa.

Il nuovo libro sarà probabilmente ancora una volta ambientato a Napoli, come testimonia il primo brano anticipato il mese scorso da e/o: “Due anni prima di andarsene di casa mio padre disse a mia madre che ero molto brutta. La frase fu pronunciata sottovoce, nell’appartamento che, appena sposati, i miei genitori avevano acquistato al Rione Alto, in cima a San Giacomo dei Capri. Tutto – gli spazi di Napoli, la luce blu di un febbraio gelido, quelle parole – e’ rimasto fermo. Io invece sono scivolata via e continuo a scivolare anche adesso, dentro queste righe che vogliono darmi una storia mentre in effetti non sono niente, niente di mio, niente che sia davvero cominciato o sia davvero arrivato a compimento: solo un garbuglio che nessuno, nemmeno chi in questo momento sta scrivendo, sa se contiene il filo giusto di un racconto o e’ soltanto un dolore arruffato, senza redenzione…'”.

Intanto, dopo il successo della prima stagione (con una media di 7 milioni di spettatori e del 29,5% di share) è attesa a inizio 2020 su Rai1 “L’amica geniale 2”.

