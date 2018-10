Torna il musical ‘We will rock you’, 20 tappe in Italia

Ha debuttato a Trieste dopo il successo del 2009 e 2010…

Ha debuttato a Trieste dopo il successo del 2009 e 2010, ‘We Will Rock You‘, uno dei musical più rappresentati al mondo. A un mese dall’uscita nelle sale dell’attesissimo film sulla band capitanata da Freddie Mercury, il musical racconta la storia di Galileo e di Scaramouche che – insieme ai ribelli Bohemians – in una società futuribile – riportano l’Amore, la Musica dal Vivo e la Bellezza al centro della loro vita. I due protagonisti, si ritrovano coinvolti in prima linea nella guerra contro le conseguenze dell’accentramento del potere che vede una sola multinazionale, la Globalsoft, governare il mondo intero.Per mantenere la propria posizione di dominio, la Globalsoft, ha trasformato tutte le persone del pianeta in consumatori acritici programmando per tutti una vita e un futuro a cui i due ragazzi decidono di opporsi.Non si tratta di una replica del precedente spettacolo ma di una nuovissima produzione – messa in scena da un nuovo cast – concepita appositamente per il nostro Paese da Claudio Trotta per Barley Arts. Il nuovo script è una critica al modello politico e affettivo attuale e, nel rispetto dell’aspetto visionario del musical originale, vede i personaggi animati da nuove motivazioni e il mondo che li circonda ha nuove sfaccettature.La regia è affidata a Tim Luscombe. Le musiche e le canzoni sono quelle originali, eseguite dal vivo. Sul palco un cast di cantanti-attori: Salvo Vinci è Galileo e Alessandra Ferrari Scaramouche. Valentina Ferrari è Killer Queen, mentre Paolo Barillari è Khashoggi. In 12 anni di spettacoli a Londrea lo show ha totalizzato oltre 8 milioni di spettatori in 2.700 performance.Dopo Trieste (fino al 28 ottobre, Teatro Rossetti), il musical sarà ad Assisi (1 e 2 dicembre, Teatro Lyrick), Bologna (dal 7 al 9 dicembre, EuropAuditorium), Brescia (15 dicembre, Gran Teatro Morato), Montecatini Terme (il 22 dicembre, Nuovo Teatro Verdi), Jesolo (il 10 gennaio, Palazzo del Turismo), Bassano Del Grappa (il 12 gennaio, Palabassano Due), Bergamo (il 18 gennaio, Creberg Teatro Bergamo), Milano (dal 31 gennaio al 3 febbraio; dal 7 al 10 febbraio; dal 14 al 17 febbraio, Teatro Ciak), Genova (dal 21 al 23 febbraio, Politeama Genovese), Roma (dal 27 febbraio al 3 marzo, Teatro Brancaccio), Napoli (il 5 marzo, Teatro Augusteo), Catanzaro (il 9 marzo, Teatro Politeama), Reggio Calabria (l’11 marzo, Teatro Cilea), Catania, (il 13 marzo, Teatro Metropolitan), Bari (il 16 e il 17 marzo, Teatro Team), Firenze (dal 22 al 24 marzo, Teatro Verdi), Padova (29 marzo, Gran Teatro Geox), Torino (il 5 e il 6 aprile, Teatro Colosseo) e Gorizia (il 9 aprile, Teatro Verdi).

agi