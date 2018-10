Sofia Vergara batte tutti: è lei la più pagata della televisione

Per il settimo anno si aggiudica la corona di paperona del piccolo schermo

Per il settimo anno consecutivo è Sofia Vergara la più pagata della tv. La star di “Modern Family” nel 2018 si è portata a casa ben 42 milioni e mezzo di dollari. Una cifra monstre lontana anni luce dai guadagni dell’omologo maschile Jim Parsons (26,5 milioni) e dalla seconda classificata Kaley Cuoco (ferma a 24,5 milioni), entrambi nel cast della fortunata sit-com “Big Bang Theory“. Il pilastro di “Grey’s Anatomy” Ellen Pompeo si guadagna il bronzo con 23 milioni e mezzo di guadagni, seguita a distanza dalla star di “Law & Order: SVU” Mariska Hargitay (13 milioni). Quinto posto per l’attrice di “Modern Family” Julie Bowen (12,5 milioni di dollari), mentre Mayim Bialik e Melissa Rauch di “Big Bang Theory” entrano nella top ten a pari merito con 12 milioni. Ottavo posto per Kerry Washington, star di “Scandal” (11 milioni), mentre chiudono la classifica Claire Danes di “Homeland” (9 milioni) e la star di “NCIS” Pauley Perrette (8,5 milioni).

tgcom24