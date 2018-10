Oggi non perdete il nuovo appuntamento, alle 14 su Rai1, con “Domenica In”

Si aprirà con un talk sulla tragica morte di Desirèe Mariottini, la ragazza di 16 anni uccisa a Roma, nel quartiere San Lorenzo, la notte del 19 ottobre, la 7° puntata di ‘Domenica In’, in onda oggi, alle 14.00, su Rai1, dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier.

Per lo spazio dedicato alle interviste, Carlotta Mantovan si racconterà a Mara Venier parlando del suo nuovo impegno nel varietà di Rai1 ‘Portobello’, del suo ruolo di mamma e dell’ intenso rapporto che la lega a sua figlia Stella oltre a ricordare gli inizi della sua carriera.

Nino D’Angelo interverrà in studio per presentare alcune canzoni del suo nuovo album e parlare dei suoi nuovi progetti artistici. Grande attesa anche per l’arrivo di Alessandro Gassmann, in onda su Rai1 in queste settimane con la fiction di grande successo ‘I bastardi di Pizzofalcone’ . Gassmann presenterà in esclusiva alcune immagini del bellissimo documentario ‘Sono Gassmann’, dedicato al padre Vittorio e curato dal giornalista Fabrizio Corallo.

Paolo Ruffini farà una nuova incursione in studio, e insieme a 4 ragazzi della sua compagnia teatrale ‘Up and Down’, daranno vita ad una ‘intervista’ molto divertente che avrà come protagonista la conduttrice, mentre Lino Banfi, sarà protagonista di una lunga intervista sulla sua carriera, sulla vita, sulla sua famiglia e sulla malattia che da qualche tempo ha colpito la sua amata moglie Lucia.

Per lo spazio del gioco, il pubblico da casa potrà giocare al quiz del ‘tabellone’. Infine, per gli appassionati della nuova serie tv di Rai1 ‘I Medici’, ci sarà un collegamento con Raoul Bova, che nella serie interpreta Papa Sisto IV. La regia è di Sergio Colabona.