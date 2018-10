Moncalieri Jazz Festival, 21/a edizione

Dal 3 al 25 novembre grandi nomi del jazz nazionale e straniero

Il Moncalieri Jazz Festival dedica la sua 21/a edizione, dal 3 al 25 novembre, al tema dei diritti umani e al ricordo dell’attivista sudafricano Nelson Mandela, nel centenario della sua nascita. A dare il via alla manifestazione, la tradizionale ‘Notte Nera del jazz‘, sabato 3 novembre per le vie del centro di Moncalieri con l’omaggio alle marching band.In programma serate con nomi del jazz nazionale e internazionale, tra cui Antonio Sanchez (15 novembre), Terence Blanchard (16 novembre) e Cinzia Tedesco (17 novembre). Per suggellare l’omaggio a Nelson Mandela, il festival culmina il 25 novembre con il concerto esclusivo, all’Auditorium Rai di Torino,̀protagonisti, insieme all’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Fabrizio Bosso, Rosario Giuliani e la cantante sudafricana Simphiwe Dana.

Ansa