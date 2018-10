Rumors sempre più insistenti vorrebbero Cecilia Rodriguez incinta di Ignazio Moser. La coppia nata un anno fa nella casa del Grande Fratello Vip sembra sempre più innamorata e da tempo parlava di celebrare la propria unione con un bebé. La sorella di Belen Rodriguez non ha mai nascosto di voler mettere su famiglia e anche Ignazio si è detto più volte pronto a diventare padre. Secondo il settimanale Oggi, Cecilia e Ignazio si starebbero preparando per annunciare ai fan la gravidanza ormai tanto attesa. Non è comunque chiaro, sottolinea la rivista, se Cecilia sia già incinta o se si tratti di un cantiere in avvio di lavori, ma il loro progetto di avere un bambino potrebbe essere già in viaggio.C’è da chiedersi però come a questa notizia potrebbe reagire Francesco Monte, ex tronista ed ex fidanzato della sorellina di Belen. Proprio in questi giorni Monte si trova nella casa del Grande Fratello Vip, dove parla di Cecilia come dell’amore della sua vita e dove ha allontanato Giulia Salemi proprio mentre il rapporto si faceva via via più stretto.

