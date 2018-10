“Gf Vip”, Ivan Cattaneo ritorna a parlare del suo fidanzato misterioso: “È un famoso attore bisessuale”

La notizia del segretissimo fidanzato di Ivan Cattaneo non è cosa nuova. Il cantante bergamasco ha già trattato l’argomento nei giorni passati dentro la casa del Grande Fratello Vip ma ieri mattina, sabato 27 ottobre, ha voluto tornare sulla questione aggiungendo maggiori dettagli su questo misterioso ragazzo. Il ventinovenne è un attore famoso bisessuale che lui chiama con il nome di “pallino”. Il nome non si sa ma questi indizi sono fondamentali, secondo lo chef Andrea Mainardi, per iniziare una serrata ricerca da parte del pubblico nei confronti di questo ragazzo. Cattaneo, allarmato da ciò, ha deciso di fermarsi di colpo e per tutta la giornata non ha più parlato del suo fidanzato.

