Un’estate fa, Lino Guanciale e Filippo Scotti interpretano il personaggio di Elio

Elio è il protagonista di Un’estate fa, la nuova serie Sky Original che arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now a partire dal 6 ottobre. A interpretarlo sono due attori, Lino Guanciale e Filippo Scotti, che gli prestano volto, corpo e voce in due momenti diversi della sua vita.

UNA MORTE MISTERIOSA

Un’estate fa, spiega Guanciale, è “la storia di un gruppo di amici all’interno del quale succede un fatto tragico”. Una ragazza viene trovata morta ed Elio è l’ultimo che l’ha vista, l’ultimo che è stato con lei e dopo 30 anni dalla sua scomparsa si ritrova ad avere la possibilità di tornare indietro nel tempo e comincia un’indagine nel tentativo di salvare quello che ha perso.

UN UOMO INTERROTTO

Elio, spiega ancora Lino Guanciale, è “un uomo interrotto”, diviso “in due segmenti distinti, tra quello che è stato nel passato e quello che è nel presente”. Ha tagliato i ponti col passato, è un uomo a cui “manca un pezzo” e che somatizza con emicranie e amnesia la necessità di recuperare ciò che ha perso. Filippo Scotti racconta invece l’altro Elio, quello diciottenne, più timido ma anche più sereno della sua controparte adulta.