Gli ascolti tv di mercoledì 28 settembre

È “Arena Suzuki dai ’60 ai 2000”, il viaggio musicale di Rai 1 attraverso le canzoni più iconiche di cinque decenni, ad aggiudicarsi la prima serata di ieri, mercoledì 27 settembre, con 2 milioni 509 mila telespettatori, pari al 15,8. Buon risultato anche per Federica Sciarelli e il suo “Chi l’ha visto?” che su Rai 3 ottengono il 10,9 di share e 1 milione 740 mila spettatori.

Nel day time della rete ammiraglia in evidenza “Unomattina” con il 18,1 di share e 758 mila spettatori, “Storie italiane” che nella prima parte raggiunge il 21,8% con 827 mila spettatori, “È sempre mezzogiorno” con il 16,1% e 1 milione 493 mila spettatori, “La volta buona” che sale al 14,4% e 1 milione 308 mila spettatori e “La vita in diretta” al 21,2 di share con 1 milione 821 mila spettatori. In seconda serata su Rai 1 la puntata di “Porta a porta” con Bruno Vespa è stata seguita da 510 mila spettatori con il 9,6 di share.

Su Rai 2 da segnalare, invece, “I fatti vostri” che raggiunge nella seconda parte il 9,3% pari a 803 mila spettatori, e “Ore 14” con il 7,2% e 778 mila spettatori.

Su Rai 3 “Quante storie” ottiene il 5,5 di share con 597 mila spettatori mentre “Geo” raggiunge il 13,5% con 1 milione 782 mila spettatori.

Nel preserale, sempre vincente “Reazione a catena” su Rai 1 con il 26,8 di share e 4 milioni 90 mila ascoltatori. Rai 1 domina anche nell’access prime time con “Cinque minuti” che totalizza il 20,1 di share e 3 milioni 971 mila spettatori, seguito da “Affari tuoi” al 20% con 3 milioni 987 mila spettatori. Nello stesso segmento su Rai 3, “Il cavallo e la torre” si attesta al 6,8 di share con 1 milione 337 mila spettatori seguito da “Un posto al sole” con il 9% e 1 milione 804 mila spettatori.

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a mercoledì 27 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Risultati del 27 settembre 2023

Intera giornata 2:00 – 26:00

TOTALE Rai generaliste + Rainews24

31,4%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24

27,4%

Prima serata 20:30 – 22:30

TOTALE Rai generaliste + Rainews24

31,6%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24

26,6%