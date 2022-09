Patrick Dempsey, le foto sul set del film Ferrari

Sono state pubblicate online alcune foto dell’attore che in questi giorni è sul set del film a Modena

In questi giorni a Modena sono in corso le riprese del film Ferrari diretto da Michael Mann. Sono state scattate alcune foto di Patrick Dempsey, l’affascinante dottore di Grey’s Anatomy, al volante di un’auto d’epoca sportiva. L’attore infatti indossava un casco e occhiali vintage per vestire i panni della leggenda delle corse automobilistiche Piero Taruffi.

FERRARI, IL FILM

Il biopic di Michael Mann racconta la vita del famoso imprenditore automobilistico italiano interpretato da Adam Driver. Penelope Cruz è la moglie Laura e Shailene Woodley la partner Lina Lardi. Ambientato nel 1957, quando Enzo Ferrari è impegnato a lottare per salvare la sua azienda dal fallimento mentre piange la morte del figlio Alfredo, morto a causa della distrofia muscolare di Duchenne all’età di 24 anni. Nel tentativo di rilanciare la sua attività e la sua reputazione, Ferrari mette insieme una squadra per competere nella Mille Miglia, una corsa di 1.000 miglia attraverso l’Italia.

IL PERSONAGGIO DI DEMPSEY

Durante l’Expo D23 della Disney Patrick Dempsey ha detto qualcosa del suo ruolo nel film Ferrari: “Mi sto divertendo moltissimo, posso guidare molte auto veloci”. Non è un segreto infatti la passione dell’attore per la velocità e i motori, e qualche giorno fa è apparso con i capelli bianchi sul red carpet degli Emmy Awards proprio perchè fanno parte del look del suo personaggio. “Lo adoro questo look, è fantastico. È divertente fare qualcosa di diverso” ha detto Dempsey a Variety. “Purtroppo, o per fortuna, sono noto per i miei capelli. Non so come la prenderà la gente ma a me piace” ha detto, consigliando di sperimentare. “Tingi i capelli, divertiti. I biondi si divertono di più, è vero. Sono in Italia, guido auto da corsa. Quindi, non posso lamentarmi.” ha aggiunto.

DEMPSEY RACING

Le riprese di Ferrari sono iniziate il 17 agosto 2022 e il film dovrebbe arrivare al cinema alla fine del 2023. Dempsey, appassionato di corse d’auto, ha fondato la Dempsey Racing nel 2006 “una raccolta di appassionati di sport motoristici e professionisti con l’intento di coltivare nuovi talenti insieme a stimate leggende delle corse ai vertici mondiali di questo sport” come l’ha descritta lui stesso. Questo progetto raccoglie anche fondi benefici destinati alla ricerca. Dempsey ha fondato la struttura nella sua nativa Maine nel 2008 dopo che sua madre Amanda si è sottoposta a cure per il cancro alle ovaie fino alla morte nel 2014. Il Dempsey Center offre “fornisce cure oncologiche personalizzate e complete senza alcun costo”.