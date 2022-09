Marcell Jacobs e Nicole Daza in luna di miele, guarda le foto da Bali

Il campione olimpico e la sua sposa si godono qualche giorno a base di romanticismo in una location da sogno

Marcell Jacobs e Nicole Daza hanno scelto Bali per la luna di miele. Si sono sposati il 17 settembre con una cerimonia magica sulle rive del Lago di Garda, poi sono partiti verso i Tropici per trascorrere qualche giorno a base d’amore. I motivi per celebrare sono doppi: il campione olimpico ha compiuto 28 anni e ha festeggiato con una romanticissima cenetta in spiaggia con sua moglie.

Cenetta in riva al mare

Se Nicole Daza ha festeggiato in un colpo solo compleanno e matrimonio, Marcell Jacobs ha spento le candeline in luna di miele. Dalla cenetta a lume di candela in spiaggia con la moglie ha condiviso foto romantiche: i due si tengono per mano e guardano verso l’obiettivo, poi si scambiano un bacio romantico sotto un arco di fiori. Il campione ha scelto un look casual, con t-shirt bianca, bermuda sabbia e cappello di paglia in testa, la modella indossa un abito bianco a frange decisamente sexy, scollatissimo sulla schiena e che offre un sideboob mozzafiato. Seduti a tavola si godono un momento magico, sotto il cielo stellato e con il rumore del mare in sottofondo.

L’impegno sociale

Nonostante si stia godendo una luna di miele favolosa con Nicole Daza, Marcell Jacobs non accantona i grandi temi che gli stanno a cuore. Sui social posta un messaggio di sostegno per le persone in Iran che lottano per i propri diritti e, condividendo immagini degli scontri, ha scritto: “Oggi siamo al fianco di tutte le donne e gli uomini che stanno protestando per la loro libertà”.

Le nozze di Marcell Jacobs e Nicole Daza

Marcell Jacobs e Nicole Daza si sono sposati dopo 4 anni d’amore, con una cerimonia spettacolare alla Torre San Marco a Gardone Riviera. Gli sposi sono arrivati separatamente in motoscafo e si sono giurati amore eterno sotto un magnifico arco di rose bianche, lui elegantissimo in smoking nero e lei sensuale con un abito dalle trasparenze mozzafiato. Con i loro 170 invitati (tra cui anche Gianmarco Tamberi, fresco di nozze con Chiara Bontempi, e il presidente del Coni Giovanni Malagò) hanno poi proseguito i festeggiamenti a Villa Fiordaliso per l’aperitivo e a Villa Alba per la cena a base di crudité e pesce di lago.



La storia d’amore

Insieme dal 2018, Marcell Jacobs e Nicole Daza si sono conosciuti in discoteca e tra loro è scoccato il colpo di fulmine. Dopo soli 9 mesi, sono andati a vivere insieme e nel 2019 è nato il loro primo figlio, Anthony. Un anno dopo è arrivata la secondogenita, Megan (ma il campione è papà anche di Jeremy, nato da una relazione precedente). La proposta di nozze è arrivata un anno fa quando, durante la sua festa di compleanno, il velocista da record si è inginocchiato e ha chiesto alla sua compagna di sposarlo. “Ho detto più velocemente io ‘sì’ che lui a fare i 100 metri”, ha scritto sui social Nicole Daza in quell’occasione. Un anno dopo il desiderio è stato realizzato, e la loro nuova vita non poteva iniziare in modo più bello.