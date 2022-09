Fedez, Achille Lauro e gli Eugenio in Via Di Gioia all’ospedale pediatrico di Monza

Le star della musica hanno incontrato alcuni bambini malati di cancro con commozione e partecipazione

Una visita benefica all’ospedale oncologico di Monza ha visto Fedez, Achille Lauro e gli Eugenio in via di Gioia visitare alcuni bambini che stanno combattendo con tumori di varia natura. “Oggi il mio amico Achille Lauro mi ha fatto fare visita ai bambini dell’ospedale oncologico pediatrico di Monza” ha scritto Fedez sul suo profilo Instagram mostrando nelle storie i vari momenti della loro giornata a stretto contatto con una drammatica realtà che non deve essere ignorata.

UNA VISITA TOCCANTE PER LE STAR DELLA MUSICA

Fedez, Lauro e gli Eugenio in via di Gioia hanno incontrato i medici e hanno trascorso un po’ di tempo con alcuni bambini e ragazzi nel parco condividendo la gioia della musica e scambiando quattro chiacchiere con i pazienti ricoverati all’ospedale pediatrico di Monza. Fedez ha sempre portato avanti diversi progetti benefici, facendo sentire la sua presenza e dando supporto ad associazioni e persone che hanno bisogno, anche insieme alla moglie Chiara Ferragni.

X-FACTOR IN CORSIA

“Abbiamo fatto un piccolo X Factor per i ragazzi dell’ospedale” ha aggiunto Fedez in una storia Instagram con una bambina che canta e suona la chitarra davanti a lui e Lauro conquistando un sincero applauso al termine della sua esibizione. Con loro anche Eugenio in via di Gioia e Mattia Villardita che hanno intrattenuto a modo loro i piccoli pazienti.

DOPO IL TUMORE FEDEZ ANCORA PIÙ SENSIBILE A QUESTE REALTÀ

“Un abbraccio a tutti i giovani che in questo momento stanno affrontando una malattia importante. Vi sono vicino col cuore” ha detto Fedez scrivendo questo pensiero sotto una foto di gruppo. “Grazie amico per questa fantastica esperienza” ha scritto in conclusione il rapper ringraziando il suo amico e collega Achille Lauro, anche lui molto attivo in progetti di solidarietà. I soldi per la sanità non bastano mai e vedere il coinvolgimento delle star in prima persona sicuramente è un valido esempio ispirante che fa ben sperare per il futuro.