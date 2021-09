Rete 4, nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”

Martedì 28 settembre, in prima serata su Retequattro, al centro del nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano, ampio spazio all’uso del green pass e alla campagna vaccinale. Con un’intervista al Professor Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto di Ricerche Farmaceutiche Mario Negri di Milano, un approfondimento sulla decisione di somministrare la terza dose, sugli errori di comunicazione e sulla corsa alle esenzioni, tra contraddizioni e difficoltà per i cittadini che devono richiederla per motivi di salute.

A seguire, un’inchiesta sulla situazione delle città e delle periferie italiane a ridosso delle imminenti elezioni amministrative. Mentre in piazza si susseguono i comizi, sono molti i problemi ancora senza risposta che affliggono cittadini e imprese, tra carovita e criminalità: tante le testimonianze e i collegamenti.

Come di consueto, con aggiornamenti e nuovi casi, continua l’impegno della trasmissione a sostegno dei proprietari che si ritrovano le proprie case occupate.

E ancora, con il parere di esperti, una pagina dedicata al complotto in Vaticano, dopo le parole di Papa Francesco che avrebbe pubblicamente dichiarato come qualcuno desiderasse la sua morte.