Angelina Jolie dopo Brad Pitt, eccola insieme a The Weeknd: terzo appuntamento “segreto”…

Sembra proprio che Angelina Jolie abbia un nuovo amore. L’attrice hollywoodiana Angelina Jolie si è separata ormai da tempo dal celebre marito e collega Brad Pitt e i beninformati hanno recentemente parlato di una sua liaison con il cantante The Weeknd. Sembra che Angelina Jolie abbia trovato un nuovo amore. L’attrice, 46 anni, pare infatti che si sia fidanzata con il cantante trentenne nato a Toronto, The Weeknd, al secolo Abel Makkonen Tesfaye. I due sono stati fotografati insieme a inizio giugno, per poi essere sopresi di nuovo durante un concerto a Los Angeles. Le voci di fidanzamento sono iniziate a correre e i numerosi avvistamenti sembrano confermarle. Proprio recentemente infatti la coppia è stata paparazzata durante un incontro per una cena in un noto ristorante italiano di Santa Monica. Angelina e The Weeknd, secondo quanto riportato da alcune fonti, avrebbero trascorso più di due ore all’interno del locale, per poi uscire e allontanarsi a bordo di un’auto.

Danilo Barbagallo, leggo.it