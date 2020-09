Zero il folle, lo show di Renato Zero su Canale 5: ospiti e anticipazioni

Alla vigilia del 70esimo compleanno di Renato Zero, martedì 29 settembre in esclusiva in prima serata su Canale 5 va in onda lo spettacolo Zero il folle. Una serata evento con le immagini dei due incredibili concerti sold out tenuti dal cantautore romano al Forum di Assago di Milano l’11 e il 12 gennaio del 2020, poco prima del lockdown che ha cambiato il mondo. Un viaggio nell’universo di un artista unico e poliedrico, tra i più amati dal pubblico, con 45 milioni di dischi venduti, raccontato dalle sue canzoni e dalla presenza di alcuni ospiti speciali. Tra questi: Sabrina Ferilli, Giancarlo Giannini, Alessandro Haber, Monica Guerritore, Serena Autieri, Gabriele Lavia, Anna Foglietta, Giuliana Lojodice e Vittorio Grigolo. La regia è curata da Roberto Cenci.

Oltre allo spettacolo Zero il folle in onda su Canale 5, Renato Zero ha deciso di festeggiare il suo 70esimo compleanno con Zerosettanta, una grande opera divisa in tre album di inediti. Di recente l’artista si è raccontato a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. Zero ha confidato che il giorno del suo compleanno – il 30 settembre – partirà per una meta ignota. Renato ha però chiarito che ogni giorno per lui è il suo compleanno e dunque un giorno di festa. Il cantante festeggia quotidianamente con una buona colazione, una passeggiata e facendo visita agli amici più cari. L’amicizia è un valore molto importante per il cantautore che è single ma non si sente per niente solo. “La vita va condivisa perché ha tutto un altro sapore che in solitudine ma, anche se sono single, non sono solo, perché sono abitato da tutti”, ha assicurato.

Renato Zero ha fatto un bilancio della sua vita oggi che sta per compire 70 anni? Non proprio. Come spiegato a Verissimo a Silvia Toffanin il grande artista fa i conti con i bilanci tutti i giorni. Tutte le sere, prima di andare a dormire, Zero fa un resoconto della sua esistenza, riflette e cerca di capire se qualcuno ha bisogno del suo aiuto. E sulle critiche che non sono mancate nel corso della sua lunga carriera ha fatto sapere: “Li ho fregati tutti. Oggi sono soddisfatto. Ho ricevuto tante porte in faccia, tante offese, il lavoro è stato duro, però c’è anche stato e c’è tanto amore dietro e davanti alle mie spalle”.

