Nuovo appuntamento con “Temptation Island”

Mercoledì 30 settembre in prima serata su Canale 5 torna “Temptation Island“, il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi. La scorsa settimana Anna e Gennaro sembravano intenzionati a mettere la parola fine alla loro storia d’amore ma sarà davvero così? O i due in un nuovo confronto straordinario riusciranno a trovare un punto d’incontro per portare avanti il loro rapporto?

Tra alti e bassi continua il viaggio nei sentimenti di Alberto e Speranza, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio e Serena e Davide. Alle quattro coppie rimaste all’interno dei villaggi, se ne aggiunge un’altra: quella formata da Francesca e Salvo. Stanno insieme da 5 anni, convivono da 3 a Milano ma sono entrambi originari della Basilicata. A scrivere a “Temptation Island” è Francesca.