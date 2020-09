Gwyneth Paltrow, nuda su Instagram, ringrazia per gli auguri di compleanno

L’attrice festeggia 48 anni e regala ai follower una foto nel suo «vestito di compleanno», ossia come mamma l’ha fatta, che ha conquistato i social. L’unica ad essere un po’ contrariata, la figlia Apple, 16 anni, che ha commentato con un incredulo «MOM». Gwyneth, si sa, è una che ama sorprendere, anche in famiglia

Ha compiuto 48 anni il 27 settembre, Gwyneth Paltrow, e nel suo caso il detto che l’età è quella che ci si sente non potrebbe essere più calzante. Sì perché l’attrice ha ringraziato per gli auguri ricevuti posando nuda in giardino. Inutile dire che la foto ha fatto subito il giro del mondo (e il pieno di like), compreso quello della figlia Apple, che ha commentato con un semplice: «MOM» dal tono imbarazzato, e a sua volta ha ricevuto più di 10mila cuori di apprezzamento.

«Oggi indosso solo il mio vestito di compleanno e null’altro», ha scritto Gwyneth in versione adamitica per accompagnare lo scatto, e ancora: «Grazie mille a tutti per gli auguri di compleanno e grazie anche al nuovo burro per il corpo del mio pazzesco brand Goop, che mi fa credere di potermi ancora spogliare del tutto».

Il contesto ha fatto il resto, un bel giardino, la luce imperfetta di una foto senza pretese, et voilà, successo assicurato. Simpatica, insomma, ma anche sempre attenta agli affari, Gwyneth. Da quando non è più attiva a Hollywood, del resto, bellezza e benessere sono i suoi argomenti preferiti, e ogni occasione è buona per raccontare della sua vita senza eccessi e del suo brand.

La Paltrow ha festeggiato in famiglia, insieme ai figli e al marito Brad Falchuk, tra i primi a farle gli auguri via social, con un altro scatto, ma decisamente più castigato, sul divano, in un momento di relax. «Questa tipa tosta compie 48 anni oggi. Fa la pizza partendo da niente, non è mai in ritardo per l’aperitivo, fa sembrare l’essere bella la cosa più facile del mondo. E non perde occasione di mettere uno str**** al suo posto. Fa sentire gli amici in famiglia e la famiglia come amici. Fidatevi di me, lei è la migliore. Buon compleanno, bellezza. Ti amo».

Una vera e propria dichiarazione, decisamente rara per Falchuk, sempre molto riservato. Con lui l’attrice ha ritrovato il sorriso dopo il «disaccoppiamento consapevole» dall’ex Chris Martin, da cui ha avuto Apple, 16 anni, e Moses, 14. «Essere genitori senza essere coppia è complicato», ha ammesso di recente Gwyneth «A volte non hai nessuna voglia di stare con la persona da cui hai divorziato». Ma i figli «per noi vengono prima di tutto». E ormai stanno diventando grandi, in una famiglia allargata di cui, oltre a Brad, fa parte anche Dakota Johnson, compagna di Chris. Nuovi equilibri sono possibili, basta saperli creare, s’intende.

VanityFair