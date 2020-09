George d’Inghilterra, la giornata speciale con Charlotte e Louis. E mamma Kate Middleton è bellissima in abito denim

Il primogenito riceve un regalo unico…. guardato con un po’ di invidia dalla sorella e dal piccolo di casa. E la duchessa di Cambridge sfoggia un nuovo look: le nuove foto rilasciate da Kensington Palace sono da non perdere

Kate Middleton e William d’Inghilterra fanno trascorrere una giornata speciale ai loro tre figli. I principini George, 7 anni, Charlotte, 5, e Louis, 2 anni e mezzo, bellissimi nel giardino di Kensington Palace, ricevono una visita particolare. E il regalo fatto al primogenito è davvero unico!

UN DENTE DI SQUALO PER GEORGE – I duchi di Cambridge accolgono Sir David Attenborough



il celebre naturalista e studioso ultranovantenne di cui sono amici e che sostengono da tempo. L’erede al trono ha il privilegio di guardare in anteprima l’ultimo documentario sull’emergenza climatica firmato da Sir David. Il quale fa un dono incredibile a George. Il principino, che va matto per i dinosauri fin da quando era piccolo, ora possiede un dente di squalo gigante che risale a un’epoca preistorica.

LE NUOVE FOTO DI FAMIGLIA – La sua espressione fiera e felice mentre stringe il dente fossilizzato è da non perdere! E come sono cresciuti Charlotte e Louis… che guardano con un po’ di invidia il loro fratellone. Le nuove foto rilasciate da Kensington Palace sono tenerissime. E Kate per l’occasione sfoggia un abito denim di cotone firmato Gabriela Hearst, non proprio low cost (da oltre 1.550 euro), che le sta una meraviglia.





