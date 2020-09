Alessandra Mastronardi: «Il mio fidanzato? L’ho conosciuto su Skype»

L’attrice fa coppia con Ross McCall, conosciuto a una cena e poi diventato importante via Skype. Insieme formano una coppia affiatata e low profile, lontana dai gossip. E dopo il lockdown a Londra, dove vivono, sognano il «sì», come Lino Guanciale, che con Alessandra recita ne L’Allieva

È appena tornata in Tv ne l’Allieva 3, dove nei panni di Alice Allevi è innamorata di Claudio, alias Lino Guanciale, ma nella vita vera il cuore di Alessandra Matronardi batte solo per Ross McCall, collega irlandese con il quale fa coppia da alcuni anni. Una vita lontana dai riflettori, la loro, in punta di piedi, a Londra, dove vivono insieme. L’ultimo avvistamento in coppia è stato a fine agosto, a Capri, in occasione di una cena benefica in favore dell’Unicef organizzata da Luisa Via Roma, poi più nulla, fatta eccezione per qualche rara foto insieme pubblicata sui social.

Il «debutto» come coppia, invece, era stato a Venezia, sul red carpet della 76esima edizione, nel 2019. Trentaquattro anni lei, dieci in più lui, i due si sono conosciuti in modo un po’ insolito, come ha raccontato l’attrice a Mara Venier nel corso dell’ultima puntata di Domenica In. «Io e il mio fidanzato ci siamo praticamente conosciuti su Skype, in videochiamata. È come se ci fossimo prima conosciuti e poi innamorati», ha raccontato l’attrice. Galeotta, in realtà, è stata una cena, poi hanno iniziato a sentirsi assiduamente ed è scattata la scintilla.

La coppia ha trascorso insieme il lockdown e il prossimo passo potrebbe essere quello di mettere su famiglia, come ha fatto anche Lino Guanciale, che pochi mesi fa ha detto «sì» alla fidanzata Antonella Liuzzi: «È diventato ancora più bello da quando si è sposato», ha commentato Alessandra. Chissà se il grande passo è già nell’aria o solo un’idea. I fan dell’attrice già trepidano.





Antonella Rossi, Vanityfair.it