Paola Perego: “Ho sofferto per trent’anni di attacchi di panico”

Paola Perego a Verissimo: la rivelazione sugli attacchi di panico

Paola Perego è tornata in tv. La conduttrice è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata in onda sabato 28 settembre. La Perego si è raccontata tra vita privata, famiglia e lavoro, non nascondendo un problema che per trent’anni l’ha fatta penare, quello degli attacchi di panico. Paola, come raccontato nel salotto Mediaset, ha cominciato a soffrire di questo disturbo da adolescente, quando aveva solo 16 anni. Da allora questi attacchi non si sono più fermati e la Perego è stata costretta a conviverci per un lungo periodo. Ora che ne è uscita la 53enne è pronta a scrivere un libro sull’argomento, in modo da aiutare e consigliare chi sta attraversando una fase così delicata.

