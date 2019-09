Miley Cyrus, dopo la rottura con Kaitlynn si “consola” nel deserto… in un hotel da 5mila euro a notte

Un hotel super lussuoso, da 5mila euro a notte, l’Amangiri Resort, nel bel mezzo del deserto dello Utah e poi in canoa sul lago Powell e tra i canyon del Colorado, con mamma Tish e la sorella Brandy. Miley Cyrus ha trovato la soluzione per “dimenticare” i suoi due recenti fallimenti sentimentali: una vacanza scacciapensieri… in famiglia. La popstar è reduce da ben due rotture, la prima con il marito Liam Hesworth, ad agosto e la seconda, di pochi giorni fa, con la bella Kaitlynn Carter, con cui stava da nemmeno due mesi. Ma invece di piangersi addosso la sexy cantante si è rifugiata nel deserto per qualche giorno di relax e ha postato, con disappunto della madre che ha definito “disgustosa” la sua intensa attività social, un album di foto mozzafiato in cui mostra le sue curve sensuali: “Gli addii non sono sempre facili”, scrive, “ma devo andare”.

