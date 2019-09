Lory Del Santo: “Eric mi tradì con la Campbell”. Poi la sorpresa a Mattino5

Si parla di tradimenti a Mattino 5 e Lory Del Santo svela un dettaglio interessante del suo passato. La showgirl italiana confessa di aver scoperto un tradimento di Eric Clapton con Naomi Campbell. Sappiamo bene che i due hanno avuto una breve relazione, ma ora Lory afferma di aver fatto questa amara scoperta. Scendendo nel dettaglio, la Del Santo racconta a Federica Panicucci di non sapere esattamente quante volte Eric si sarebbe visto con la nota modella. Secondo quanto rivela l’attrice, Clapton pare fosse fissato con la Campbell. Sembra che il chitarrista, però, sia rimasto deluso da Naomi. L’idea che si sarebbe fatto Eric non sarebbe stata rispettata durante gli incontri con la modella. Si trattano ovviamente di informazioni date da Lory, la quale afferma di aver addirittura parlato con un’amica della Campbell, la quale le avrebbe confidato che quest’ultima non piaceva poi così tanto a Clapton. La Del Santo continua rivelando che Eric e Naomi non si sarebbero trovati bene e che tra loro la cosa non sarebbe andata avanti perché non funzionava.

