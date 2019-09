Cugini di Campagna, Nick Luciani: “Per risparmiare sono diventato muratore”

Lʼex biondo racconta in studio a “Pomeriggio Cinque” il declino dopo il successo mondiale

Dopo la fine del successo con i Cugini di Campagna, l’ex biondo Nick Luciani ha dovuto affrontare momenti difficili. Ospite di “Pomeriggio Cinque” il cantante ha raccontato gli anni di sacrifici. “E’ stato un periodo nero, ma da un po’ di tempo ho ripreso anche con il canto. Mi sono dovuto reinventare e ho imparato a fare il muratore, il piastrellista, il giardiniere e l’elettricista”, ha rivelato.

Luciani ha precisato che non lo fa per altri, ma che in casa sua si è adattato a fare i lavori più faticosi per risparmiare sulla manutenzione: piastrellista, muratore, elettricista e anche taglialegna. Senza lamentarsi della sua condizione, comune a tante altre persone, si è dato da fare e ha imparato a risparmiare su tutto.

