X-Factor, cantante contro Ferragni. E la reazione di Fedez fa riflettere

Il rapper contro Simon: “In pratica hai pensato cito cose virali nella speranza che mettendo cose insieme possa uscirne qualcosa, ma in realtà non hai comunicato proprio niente”

Chiara Ferragni o la ami o la odi. E i suoi 15 milioni di follower sono la prova che l’influencer piace e molto.

Ma c’è pure chi con Chiara ha qualche problema. Come Simon, una nuova protagonista di X Factor, che in un suo brano – dopo una serie di citazioni un po’ scontate – se la prende pure con la moglie di Fedez. Ed è proprio il rapper a intervenire, per stroncare la concorrente: “ Voglio partire dall’analisi del testo – dice – faccio un pezzo di critica sociale e in sequenza mi citi la Ferragni , Uomini e Donne, Facebook, i vegani ecc. In pratica hai pensato cito cose virali nella speranza che mettendo cose insieme possa uscirne qualcosa, ma in realtà non hai comunicato proprio niente “.