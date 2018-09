X Factor, Agnelli a una concorrente: “Troppo vecchia per fare trap”

La donna si è prestata con una canzone di critica basata sul genere trap che non è piaciuta ai giudici di X Factor. L’intervento del compagno non ha fatto che peggiorare la situazione

Manuel Agnelli si dimostra, ancora una volta, il giudice “cattivo” di X Factor.

Questa volta, la vittima è stata Simona De Bartolo, in arte Simon, una donna di 37 anni che da molto tempo coltiva la passione per la musica e che vorrebbe sfondare in questo mondo.

La 37enne è salita sul palco di X Factor con una sua creazione, “Acqua”, un inedito del genere trap presentato come una critica verso la società contemporanea. La performance non è piaciuta ai giudici del talent, in particolare ad Agnelli, che ha stroncato la cantante dicendole che non era il caso di presentarsi sul palco con un genere tipicamente giovanile e non adatto a lei.

Dopo le parole dei giudici e le contestazioni di Agnelli, è arrivato sul palco anche il compagno dell’artista, che ha cercato di far cambiare idea ai giudici accusando i giudici di aver detto che una donna di 37 anni non è un grado di cantare. Ma l’idea dei giudici è diversa: è troppo grande per il genere tra, non per la musica. Il compagno esce poi fra i fischi del pubblico.

