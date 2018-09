Quello strano post di Nadia Toffa. I social di stucco: “Scherzi?”

Nadia Toffa pubblica una fotografia e un testo su Facebook che lascia di stucco tutti i fan

Il post pubblicato da Nadia Toffa ha lasciato di stucco molti dei follower e fan dell’inviata de Le Iene.

“Ma sei seria oppure scherzi?”, si chiedono alcuni.

In effetti il post della giornalista, che da qualche tempo combatte con un tumore, sta facendo discutere ed è decisamente criptico. Per quanto assurdo.

“Buongiorno gente! – si legge – Oggi è un giorno molto speciale. C’è una sola possibilità ogni 1.000 anni. La tua età + il tuo anno di nascita, ogni persona è = 2018. È così strano che persino gli esperti cinesi e stranieri non riescono a spiegarlo! Prova a vedere che il calcolo della tua età + la tua data di nascita dà il 2018….e capita solo quest’anno!!!! Io sono una schiappa in matematica, quindi non so dirvi se una cosa speciale. Magari qualcuno di voi ne sa qualcosa. Buona giornata e un abbraccio grande”.

In realtà sommare la propria data di nascita all’età di una persona avrà come risultato ovvio quello dell’anno in corso. E succede ogni anno, non ogni mille.

Per questo gli utenti si sono fiondati a commentare il post dell’inviata de Le Iene, finita in questi giorni al centro delle polemiche per il libro che racconterà la sua malattia e quella parola (“dono”) con cui ha definito il cancro.

“Io sinceramente spero che ti abbiano hakerato il profilo mi rifiuto seriamente di credere che sia tu a scrivere”, scrive Antonio. “Nadia, se metti le ultime tre cifre del tuo cellulare e dopo la parola dono, esce la lettera di licenziamento del tuo social media manager”, commenta ironica Letizia. “Ma è una presa per il culo? – si chiede invece Lorenzo – La data di nascita più l’età fa 2018. Che roba eh”. Non mancano, purtroppo, anche gli insulti gratuiti. “Come al solito nessuno coglie l’ironia! Mala tempora currunt!”, scrive invece Massimiliano.

Il Giornale