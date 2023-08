Su Canale 5 “Scene da un compleanno”, Anna Tatangelo chiude con una puntata speciale

Su Canale 5, sabato 26 agosto alle 14:10, dopo i nove appuntamenti con “Scene da un matrimonio” arriva “Scene da un compleanno”, una puntata speciale che chiude la terza edizione del programma condotto da Anna Tatangelo. La conduttrice entrerà nel vivo delle dinamiche tra adolescenti e in quelle di una famiglia alle prese con un momento carico di emozioni per ognuno: la festa di compleanno dei 18 anni. Un traguardo significativo che rappresenta il passaggio dall’adolescenza all’età adulta.

Al centro della puntata la festa di compleanno di Giusy. Una ragazza di Barletta spigliata e ironica che frequenta il quarto anno del liceo scientifico. Da grande vorrebbe diventare psicologa. Per il suo diciottesimo, Giusy ha scelto di organizzare un grande evento curato nei minimi dettagli in una location da sogno. Come una principessa festeggerà alla grande anche nei giorni che precedono il compleanno: uscita in barca a vela con gli amici, servizio fotografico, limousine e brindisi a mezzanotte.