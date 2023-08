Morgan insulta il pubblico al Parco archeologico di Selinunte: “Siete dei bifolchi… non sapete chi sono io”. Il cantante era stato invitato nella bellissima cornice del tempio di Hera in provincia di Trapani per una lezione-concerto dal titolo “Battiato, segnali di vita e di arte”, a chiusura del Festival della Bellezza. Ma qualcosa è andato storto. Dopo aver suonato alcuni dei suoi brani, Marco Castoldi (vero nome dell’artista lombardo) ha perso le staffe, quando qualcuno dal pubblico gli ha gridato: “Sei fuori tema” chiedendogli di eseguire canzoni di Battiato. “Il festival della bellezza si dissocia in modo molto netto e si rammarica per il turpiloquio di Morgan, che non può trovare alcuna giustificazione nel comportamento inappropriato di alcuni spettatori”. Così hanno commentato gli organizzatori del festival. In un post di una storia Instagram il cantante si e poi scusato: “Nulla giustifica le cose che ho detto (…) Non sono omofobo”.

Morgan insulta il pubblico a Selinunte: “Siete dei bifolchi…”| Poi le scuse social: “Nulla giustifica le cose che ho detto” – foto 2

Le scuse Nel giorno successivo al brutto siparietto di cui è stato protagonista sul palco siciliano e dopo le critiche scaturite in seguito ai suoi insulti al pubblico Morgan si scusa con un post condiviso nelle sue storie Instagram e che sta facendo il giro del Web: “Nulla giustifica le cose che ho detto. Tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato a usare un’infelice espressione che a me per primo non piace. Se potete accettate le mie scuse. Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto degli altri. È stata una reazione provocata nell’essermi sentito ferito nell’anima per avere interpretato una canzone di Battiato in quel luogo commovente e per avermi chiesto una cover di Battiato come se fossi un jukebox”-

Cosa è successo Morgan non ha gradito le richieste di alcuni spettatori di eseguire brani di Battiato invece che cantare i suoi e si è letteralmente scatenato, come mostrano i tanti video ripresi dal pubblico e pubblicati sui social, con una pioggia di insulti e parole pesantissime: “Non avete la sensibilità per capire la musica. Cosa venite a fare, fate ridere…. Andate a vedere Fedez, Marracash…. Siete dei bifolchi, avete pagato ma non sapete chi sono. Rispettate quello che state vedendo: è arte”.

Parolacce e insulti omofobi Passeggiando nervosamente sul palco e rivolgendosi ad alcuni spettatori, che intanto hanno cominciato a fischiare e a mostrare dissenso, Morgan ha continuato a ruota libera il suo sfogo-monologo non lesinando volgarità e imprecazioni omofobe: “Siete completamente pazzi e stri (…) Sono il musicista più bravo, cosa vuoi criticare, critichi uno che ti dà qualcosa”. Il turpiloquio è andato avanti per una ventina di minuti. Dal pubblico qualcuno ha insinuato che Battiato sia morto per il modo con cui l’ha cantato lui. “Battiato è morto con me?” Se tu osi dire questo sei una presuntuosa”, ha risposto Morgan minacciando di lasciare il palco: “Non canto più… avete avuto abbastanza, avete avuto troppo, perle ai porci si chiama questo. (…) Avete rotto il cao. Ho dei sentimenti, cogi”. Urla di disapprovazioni sono scoppiate poi quando l’artista ha raggiunto il clou apostrofando uno spettatore con “Fro di …”.

Lo spettacolo è comunque andato avanti e Morgan ha anche cantato un paio di brani di Battiato prima di concludere. Sui social però è scoppiata una polemica senza fine.