È nata Asia, la figlia di Virna Toppi e Nicola Del Freo, primi ballerini della Scala

È nata Asia, la primogenita di Virna Toppi e Nicola Del Freo, primi ballerini della Scala. “Il nostro più grande successo” hanno scritto su Instagram i neogenitori, aggiungendo: “Asia, l’emozione di averti nella nostra vita è indescrivibile”.

Mamma Virna fa sapere che la piccola è nata il 24 agosto. Il parto è avvenuto alla Mangiagalli di Milano, con la nascita della bambina nel pomeriggio di giovedì, come fa sapere il Corriere della Sera. La piccola è nata dopo ore di travaglio e dopo una notte che è apparsa come infinita ai diretti interessati. “Nottata tosta”, è ciò che ha ammesso al mattino Nicola Del Freo, prima che Asia nascesse. Infatti ha poi aggiunto: “Ma dovremmo essere in dirittura d’arrivo”. Alle ore 14.13, come fa sapere il Corriere, è arrivata Asia, di tre chili e novecento grammi.

“Siamo felicissimi e orgogliosi”, ha dichiarato Nicola Del Freo. Sia lui sia la moglie Virna hanno pubblicato pochi minuti fa sui propri profili di Instagram la foto del loro primo “passo a tre”: tra le braccia di mamma Virna c’è la loro Asia, che come in ogni fiaba che si rispetti ha coronato un happy ending da favola. Asia è già una meravigliosa Bella Addormentata, chissà se seguirà le orme (in punta di piedi) dei genitori…

“Il nostro più grande successo. Asia, l’emozione di averti nella nostra vita è indescrivibile”, queste le parole nella didascalia a corredo del post che fa da fiocco rosa sui social network.