Diletta Leotta, vita da mamma

Per Diletta Leotta sono “notti piene d’amore”, come lei stessa definisce sui social quelle trascorse con la sua piccola Aria. La conduttrice ha postato uno scatto che la ritrae mentre coccola la sua primogenita, nata solo pochi giorni fa. Il settimanale Chi le ha immortalate insieme a Loris Karius, papà della bimba, all’uscita dall’ospedale e pronti a tornare a casa con la neonata.

T-shirt da basebal, shorts cortissimi e un sorriso radioso: così Diletta Leotta è stata immortalata dai paparazzi all’uscita dall’ospedale San Raffaele di Milano, mentre stava tornando a casa dopo aver dato alla luce Aria. Con lei c’era Loris Karius, suo compagno e padre della bambina, che ha celebrato il momento sui social. Presenti anche i genitori Rori e Ofelia, arrivati da Catania per dare una mano.

La nascita di Aria Diletta Leotta è diventata mamma il 16 agosto, nel giorno del suo 32esimo compleanno. “Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere” ha scritto la conduttrice postando i primi scatti con la sua bambina. Accanto a loro Loris Karius, papà emozionatissimo e felice che riempie di baci e coccole le sue “donne”. Al parto ha assistito il fratello della neomamma Mirko Manola, chirurgo estetico e anche lui padre da poche settimane.

Un futuro insieme Quando Diletta Leotta ha scoperto di essere incinta, lei e Loris Karius si frequentavano da pochi mesi. Il loro rapporto è cresciuto insieme al pancione, che la conduttrice non ha esitato a sfoggiare sui social sin dall’annuncio della dolce attesa durante una vacanza a Dubai. “Noi ce la stiamo cavando bene, a volte non è stato facile per te ma ho provato a supportarti al meglio delle mie possibilità. Farò lo stesso in futuro, resteremo ottimisti” ha detto il portiere durante il podcast realizzato dalla sua compagna.